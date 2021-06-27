مشاهدة مباراة بلجيكا والبرتغال في بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة بلجيكا والبرتغال في دور ثمن النهائي ببطولة يورو 2020، في قمة مباريات اليوم الاحد 27 يونيو 2021.

تُقام مباراة البرتغال وبلجيكا على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية في إسبانيا، بحضور الجماهير، ونظرًا للعوامل الجغرافية فإنه من المتوقع حضور جماهيري مكثف من قبل سيليساو أوروبا.

ويحين موعد مباراة البرتغال وبلجيكا، يوم الأحد 27 يونيو 2021 وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة البرتغال وبلجيكا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، كما ينقل بشكل مجاني على قناة TRT 1 التركية.

تأهل منتخب البرتغال إلى دور ثمن النهائي كأفضل ثوالث بالمجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما صعد منتخب بلجيكا لدور 16 على رأس المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

يُدير مباراة البرتغال وبلجيكا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، الحكم الألماني الحاصل على الدكتوراة في القانون “فيليكس بريتش“، الذي بدأ التحكيم في الدوري الألماني عام 2004 وحصل على الشارة الدولية في عام 2007.

تاريخ مواجهات البرتغال وبلجيكا

أُفتتح دفتر المواجهات المباشرة بين البرتغال وبلجيكا بمباراة ودية في عام 1930، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

وبشكلٍ عام ألتقى المنتخب البرتغالي مع نظيره البلجيكي في 6 مباريات دولية ودية، سيطر التعادل على 3 منها، بينما فاز برازيل أوروبا في مناسبتين، مقابل انتصار وحيد للحُمر.

وتم تدشين أول مباراة رسمية بين البرتغال وبلجيكا في تصفيات يورو 1972، وانتهت بفوز البلجيك بثلاثية نظيفة، بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي (1-1).

وجمعت تصفيات يورو 1980 البرتغال وبلجيكا في مباراتين، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي (1-1)، فيما نجح الشياطين الحمر في الفوز بالثانية بنتيجة (2-0).

وفي تصفيات كأس العالم 1990 تواجه المنتخبين مرتين، انتهت أيضًا المواجهة الأولى بالتعادل الإيجابي (1-1)، بينما فازت بلجيكا في المواجهة الثانية بثلاثية نظيفة.

وفي آخر المواجهات الرسمية التي جمعت البرتغال وبلجيكا، نجح الأول في تحقيق انتصارين متتاليين بتصفيات يورو 2008.

وكان من المقرر إقامة مباراة دولية ودية بين المصنف الأول على العالم “منتخب بلجيكا”، مع بطل أوروبا “منتخب البرتغال”، يوم 27 مارس 2020، ولكنها أُلغيت بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.