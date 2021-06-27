مشاهدة مباراة الصفاقسي والافريقي في بث مباشر بنهائي كأس تونس

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الصفاقسي والافريقي في بث مباشر بنهائي كأس تونس “صالح بن يوسف”، ضمن مباريات اليوم الاحد 27-6-2021.

يحتضن ملعب جربة ميدون بمدينة جربة نهائي كأس تونس نسخة صالح بن يوسف لموسم 2020-21، وقد أسفرت القرعة الخاصة لتحديد الفريق الضيف والمضيف وذلك بحضور ممثلين عن طرفي الدور النهائي على اعتبار النادي الافريقي الفريق المضيف والنادي الرياضي الصفاقسي الفريق الضيف.

تأهل الصفاقسي الى نهائي كأس تونس عقب فوزه على الأولمبي للنقل بنتيجة 2-صفر، بينما تأهل الأفريقي بفضل ركلات الترجيح على حساب الاتحاد المنستيري.

وتاريخيًا تُوج فريق الابيض والاحمر بلقب كأس تونس في 13 مناسبة كان آخرها عام 2018 ضد النجم الرياضي الساحلي، بينما تمكن النادي الرياضي الصفاقسي من الظفر بكأس تونس في أربع مناسبات فقط كان اخرها عام 2009.

سجل بطولات الصفاقسي التونسي

ويعتبر نادي الترجي الرياضي اكثر الأندية التونسية تتويجاً بلقب كأس تونس برصيد 15 لقباً، في المقابل كان النجم الساحلي أكثر الفرق وصافةَ وذلك بأحرازه للمرتبة الثانية في 15 مناسبة.

ويُعد النادي الافريقي أكثر الفرق التونسية لعباً للمباراة النهائية بالكأس بخوضه 27 مباراة نهائية، كما يعتبر فريق الشعب أكثر الاندية حصولاً على كؤوس متتالية برصيد 4 ألقاب.

سجل بطولات الافريقي التونسي

تنطلق صافرة بداية مباراة الصفاقسي والافريقي من الحكم التونسي “محرز المالكي”، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت تونس، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة الصفاقسي والافريقي في نهائي كأس تونس عبر شاشة القناة التونسية الوطنية، بصوت المعلق الرياضي التونسي “نزيه الكرشاوي”، كما ينقل على قناة الكأس القطرية بصوت المعلق “خالد الحدي”.

الصفاقسي – الافريقي

ملعب جربة ميدون (جربة – تونس)

نهائي كأس تونس 2021

جارية الآن

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لإحدى أهم مباريات اليوم الاحد 27 يونيو 2021، بين الصفاقسي والنادي الافريقي في نهائي كأس تونس 2021.

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تشكيلة الصفاقسي الأساسية اليوم

محمد الهادي قعلول – غيث معروفي – عزمي غومة – نور الزمان الزموري – حسام دقدوق – كريس كواكو – وليد القروي – محمد علي منصر – حسام بن علي – أيمن الحرزي – كينجسلاي ايدوه.

تشكيلة الأفريقي الأساسية اليوم

عاطف الدخيلي – اسكندر العبيدي – غازي عبد الرزلق – بلال العيفة – حمزة العقربي – أحمد خليل – خليل القصاب – وسام يحيى – ياسين الشماخي – صابر خليفة – كامباوري باسيرو.