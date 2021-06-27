شكرا لقرائتكم خبر عن عواد وأحداد يقودان فريق الأمل بالزمالك في ودية فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشارك محمد عواد وحميد أحداد ومحمد عبدالسلام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع فريق الأمل في لقائه الودي المقام حاليا أمام منتخب فلسطين الأوليمبي.

وبدأ محمد مصطفى ممس المدير الفني لفريق الأمل المباراة بتشكيل مكون من:

محمد عواد في حراسة المرمي.

الدفاع: محمد عبدالسلام، حسام عبدالمجيد، أحمد زكي، أحمد محمود.

الوسط: حمدي علاء، محمد حسام بيسو، سيف فاروق جعفر، حسام أشرف، يوسف أسامة نبيه.

الهجوم: حميد أحداد.

كما يتواجد على مقاعد البدلاء من لاعبي الفريق الأول كل من: أسامة فيصل والحارس محمد قنديل، وسيد نيمار، ومحمد حمدي، بجانب أدهم الخواجة، ومصطفي طارق مصطفي، أحمد بوطيب، وحسام حسن، وأحمد رضا.