شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تكرم الفائزين في الدورات الرمضانية 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهد العقيد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة في شرطة دبي، حفل تكريم الفائزين في الدورات الرمضانية 2021 التي نظمتها إدارة الشؤون الرياضية بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، بحضور الرائد عبد الباسط علي عبد الرحمن مدير إدارة الشؤون الرياضية، وسلطان الجوكر مستشار مدير جمارك دبي.

وهنأ العقيد المنصوري خلال الحفل الذي نظمته إدارة الشؤون الرياضية في نادي الضباط، الفائزين في الدورات الرمضانية على الجهود الاستثنائية التي بذلولها خلال المنافسات في مختلف الرياضات، والتي شملت بطولة الرماية والقوة البدنية في رفع الأثقال، والشطرنج، والسنوكر، ورفع اللياقة البدنية، والسباحة، والتنفس، والكروس فت، وغيرها.

وأكد العقيد المنصوري، أن الرياضة في شرطة دبي تشهد تميزاً عاماً تلو الآخر، وتحقق المزيد من البطولات، وذلك بفضل دعم ورعاية الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مشيداً في الوقت ذاته بجهود كافة المشاركين في البطولات الرمضانية خلال العام الجاري، ما كان له الأثر الإيجابي في نشر السعادة ورفع مستوى اللياقة البدنية.