شكرا لقرائتكم خبر عن مليحة ينفي إلغاء فريق الكرة تحت 17 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، محمد سلطان الخاصوني، عن أن مجلس إدارة النادي يعمل على إعادة تفعيل دور النادي في المجتمع، واستقطاب كافة اللاعبين من أبناء المنطقة، ومنحهم الأولية في كافة الألعاب الرياضية لقناعة النادي بعظم دوره ومسؤوليته تجاه أبناء المنطقة.

وأوضح أن النادي يعمل وفق منظومة تتماشي مع رؤية بناء الشخصية المميزة للرياضيين، بما يسهم في إعطاء الرياضة دفعة هي بأمس الحاجة إليها من خلال تأهيل أبناء المنطقة من اللاعبين المواطنين، مؤكداً أن مجلس إدارة النادي يتطلع لأن يكون لمختلف الرياضات دور بارز، بحيث لا يقتصر الاهتمام على رياضة دون أخرى ومنح فرق المراحل السنية الأهمية، مشيراً إلى أن جائحة «كورونا» أثرت على مشاريع النادي الرياضية، كما في مختلف الأندية، وتوقفت فيها التدريبات والمشاركات.

وأوضح الخاصوني أن مجلس الإدارة لم يقرر إلغاء أية رياضة، حتى وإن كثر الحديث عن إلغاء فريق تحت 17 عاماً لكرة القدم، مؤكداً أن الفريق لا يزال مسجلاً بالاتحاد.

ونفى الخاصوني ما يتردد حول إلغاء الفريق، موضحاً أن الاستنتاجات التي ظهرت حول هذا الأمر بعيدة عن الصواب، مؤكداً أن سبب تلك الإشاعات يعود لتطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة «كورونا»، علاوة على رغبة عدد من أولياء أمور لاعبي هذا الفريق بانتقال أبنائهم إلى أندية أخرى.

وأكد الخاصوني أن نادي مليحة هو أحد أندية إمارة الشارقة، ويعمل في فلك المنظومة الرياضية، ولديه طموحات واعدة من أجل دعم الرياضة الإماراتية، دون أن يكون ذلك على حساب اللاعبين ومستقبلهم، بل سيعزز من توجهاته من أجل أن يكون رافداً للرياضة بلاعبين من أبناء المنطقة في كرة القدم وفي كافة الألعاب الرياضية.