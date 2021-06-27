شكرا لقرائتكم خبر عن كونتا: الفقاعة تشبه العيش في سفينة سياحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شبهت نجمة التنس البريطانية جوهانا كونتا العيش في فقاعة بفندق ويستمنستر قبل انطلاق بطولة ويمبلدون للتنس الاثنين بالعيش في سفينة سياحية، وأضافت: «فيما يخص العيش بالفقاعة، غريب جداً. غريب لأنني أمر على منزلي الذي يبعد عن الفندق نصف ساعة وأنا في طريقي لملاعب التمرينات. العيش في الفقاعة يشبه العيش في سفينة سياحية رغم أنني لم أسافر بها أبدا لكن هكذا أتخيل أماكن العيش المغلقة».

وفازت كونتا بلقب نوتنجهام قبل اسبوعين بعد غياب 18 شهراً بسبب إصابة مزمنة بالركبة وتواجه كونتا في مباراتها الأولى التشيكية كاترينا سينياكوفا الفائزة بلقب الزوجي مطلع الشهر.