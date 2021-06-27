بلجيكا ضد البرتغال.. مواجهة نارية في ثمن نهائي أمم أوروبا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة



الشارقة - اميمة ياسر -

يشهد دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، مواجهة من العيار الثقيل ستجمع منتخب بلجيكا متصدر المجموعة الثانية مع حامل اللقب المنتخب البرتغالى ثالث المجموعة السادسة، والمقرر لها فى التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب "لا كارتوخا" فى مدينة إشبيلية الإسبانية.

وتحظى مواجهة البرتغال وبلجيكا بتواجد مجموعة كبيرة من النجوم الكبيرة فى كلا المنتخبين، حيث يتصدر كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز نجوم المنتخب البرتغالى فى مقابل الثلاثى البلجيكي إيدن هازارد، وكيفن دى بروين وروميلو لوكاكو.

وتعد مواجهة الأحد هى الأولى بين المنتخبين فى أمم أوروبا، فى المقابل تقابلا فى 18 مباراة أخرى، حقق منتخب برازيل أوروبا الفوز فى 6 مقابل 5 للشياطين الحمر، وحسم التعادل 7 مباريات.

وتأهل منتخب بلجيكا لدور الـ 16، بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد فوزه فى مبارياته الثلاث على روسيا 3 – 0، الدنمارك 2 – 1 وفنلندا 2 – 0، فى المقابل وصل منتخب البرتغال ضمن أفضل 4 ثوالث، بعد فوزه على المجر بثلاثية نظيفة، خسر من ألمانيا 4 – 2 وتعادل مع فرنسا 2 – 2.