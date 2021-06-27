موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه النادي الأهلي، نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت الموافق 17 يوليو المقبل، على ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

وتأهل الأهلي للنهائي بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية نظيفة، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب، ليصعد للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.

وفاز الأهلي على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنصف نهائي البطولة، ليتأهل إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي، والمرة الـ 14 في تاريخه.

وكان الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي بمجموع المباراتين 3-1.

وتأهل الأهلي، لربع النهائي كوصيف عن المجموعة الأولى رفقة سيمبا وعلى حساب فيتا كلوب والمريخ السوداني، فيما حصد صنداونز صدارة المجموعة الثانية على حساب شباب بلوزداد الجزائري ومازيمبي والهلال السوداني.

وصعد الأحمر إلى دور المجموعات على حساب ضد سونيديب، بطل النيجر في الدور الأول، حيث فاز الأحمر في مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يسحق مضيفه في الإياب بأربعة أهدافٍ نظيفة.

وكان المارد الأحمر، قد تُوج باللقب الإفريقي الموسم الماضي على حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف، مما أهله للمشاركة في مونديال الأندية بقطر، إذ حصل الأهلي على المركز الثالث بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

ويعتبر الأهلي صاحب الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع تسع مناسبات، في المقابل يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الترتيب الثاني برصيد خمسة ألقاب.