ماذا قال مدرب كايزر تشيفز عن مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال ؟

الشارقة - اميمة ياسر -



تحدث آرثر زواني، المدرب المساعد لفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي عن مواجهة الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروى الجاري 2020/2021.

وضرب الأهلي موعدا مع كايزر تشيفز فى دوري أبطال أفريقيا 17 يوليو المقبل، على ملعب محمد الخامس في العاصمة المغربية الدار البيضاء بعد اكتساح الترجي برباعية نظيفة بمجموع مباراتى الذهاب والإياب فيما تخطى بطل جنوب أفريقيا الوداد المغربي بهدف دون مقابل في المربع الذهبي.

وقال زواني في تصريحات لموقع ناديه الرسمي عن مباراة الأهلي : "نحن ذاهبون إلى النهائي، ونحن نعلم مرة أخرى أننا الطرف الأضعف، لكن ذلك يشعرنا بالراحة وعدم الضغط والآن نحن على بعد خطوة من الحلم".

وتابع المدرب المساعد لفريق كايزر تشيفز: "لكن لدينا ثلاثة أسابيع ونصف للاستعداد الجيد لتلك المباراة، أشكر الله وكل من كان معنا في السراء والضراء وساعدنا في الوصول إلى النهائي رغم صعوبة مشوارنا وقوة الفرق الإفريقية".

ووصل زواني تصريحاته: "الوداد كان فريقًا جيدًا للغاية ومن أفضل الفرق في القارة، يجيدون الدفاع والهجوم لكن لديهم نقاط ضعف، وكنا نعلم إذا لعبنا مباراة مفتوحة لكانوا عاقبونا، لكننا نجحنا في الوصول إلى هدفنا بالتأهل إلى النهائي".

وأكمل مدرب كايزر المساعد: "الآن، على الرغم من كل التحديات التي واجهناها، فقد رأينا قدرة الله على فعل أشياء مذهلة بطرق غامضة أوصلتنا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا رغم وجود العديد من اللاعبين الشباب بالفريق، وآمل من الله أن يمنحنا القوة للمضي قدمًا والفوز بتلك البطولة".

وأختتم زوانى تصريحاته: "لقد قدم اللاعبون الشباب أداءً مميزًا بجانب أصحاب الخبرة بالفريق ونحن سعداء للغاية بما وصلنا إليه حتى الآن