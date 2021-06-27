من أجل عيون شوقي غريب.. اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لتقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 24 ساعة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن الجبلاية سترسل خطابا للاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف" خلال الساعات القليلة المقبلة، مطالبه فيه بتقديم موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا يوما واحدا، من يوم 17 يوليو لـ16 يوليو، وذلك بعدما تحدث أحمد مجاهد وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي في ذلك الأمر.

ويأتي ذلك الطلب، لكي يستطيع شوقي غريب الحصول على خدمات لاعبي الأهلي، في المنتخب الاوليمبي، بأولمبياد طوكيو المقرر لها الشهر القادم، وبعدما تعارض يوم سفر بعثه المنتخب مع يوم نهائي دوري أبطال افريقيا وهو 17 يوليو القادم.

ويأمل شوقي غريب في الموافقة على تقديم موعد المباراة للظفر بخدمات كلا من محمد الشناوي خارس نرمى الأهلي، والذي لديه رغبه كبيره جدا في المشاركة بالاولمبياد، وأكرم توفيق الذي يتمسك وبشده شوقي غريب لضمه، وأحمد رمضان بيكهام وصلا محسن وناصر ماهر.

وأضاف المصدر في تصريحاته نتمنى موافقه كاف على تقديم موعد المباراة، خاصة أن فريق كايزر تشيفز أيضا لديه أكثر من لاعب في صفوف المنتخب الأوليمبي أيضا، وسيحتاج اليهم، خاصة أن المنتخبات يجب أن تخضع لفقاعه طبيه باليابان لمدة 48 ساعة.

وصعد الأهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا، بعدما حقق الفوز على الترجي التونسي بأربعة أهداف مقابل لا شيء بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد كايزر شيفز بعدما حقق الفوز على الوداد المغربي بهدف نظيف أيضا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.