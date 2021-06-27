شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يقترب من تدريب أسوان خلفاً لعلاء عبد العال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لفريق بتروجت، دائرة المرشحين لتدريب أسوان خلفاً لعلاء عبد العال، والذى رحل بعد تلقيه هزيمة ثقيلة أمام وادى دجلة برباعية مقابل هدف على ملعب أسوان.

وأجرى مسئولو أسوان اتصالات بربيع ياسين لاستطلاع موقفه من تدريب الفريق، ويترقب مدرب بتروجت موقف إدارة فريقه الحالي من تلك المفاوضات لحسم الأمر بشكل ودي لوجود شرط جزائي في عقده مع الفريق البترولي.

وأكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن مجلس الإدارة يدرس ملفات جميع المدربين المتاحين لخلافة علاء عبد العال فى تدريب الفريق بالوقت الحالي، واعترف أمين فى تصريحات لليوم السابع، بأن أسامة عرابي ضمن الأسماء المرشحة، وهناك الكثير من الأسماء الأخرى مازالت إدارة النادى تراجع سيرتهم الذاتية.

من جهته، رحب أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، باللعودة إلى التدريب فى الدوري الممتاز في الوقت الحالي، وأشار فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه لم يتلق عرضاً من أسوان بعد، إلا أنه جاهز للعودة إلى مجال التدريب.