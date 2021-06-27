شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين عبد الحفيظ وشوقى غريب لتحديد مصير لاعبي الأهلي الأولمبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، جلسة مع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى للتنسيق بشأن انضمام لاعبى الأهلى لصفوف المنتخب الأولمبى خلال المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لاسيما بسبب التعارض بين مشاركة الفريق الأحمر فى نهائى دورى أبطال أفريقيا وبين انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي.

ويضم المنتخب الأولمبي 6 من لاعبى الأهلى وهم صلاح محسن وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى شوبير، بخلاف رغبة الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى فى الاستعانة بأحد لاعبى الأهلى الكبار محمد الشناوى وأيمن أشرف.

ومن المقرر أن تحدد الجلسة التى سيعقدها عبد الحفيظ مع غريب الأسماء التى سيتم الاتفاق على تخلى الأهلى عنها وهى التى سيتأكد غيابها عن نهائى أفريقيا والأسماء التى يتمسك بها والتى لن تتواجد فى القائمة النهائية لمنتخب مصر الأولمبى ولن تدخل الفقاعة الطبية، لانشغالها بخوض النهائى الأفريقي.

ويتمسك الأهلى بالثلاثى "طاهر محمد وصلاح محسن وأكرم توفيق"، فيما يرحب بانضمام الثلاثى ناصر ماهر وبيكهام وشوبير للمنتخب الأولمبى، ويرفض ضم أى لاعب من اللاعبين الكبار لصفوف المنتخب الأولمبى.