شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن مواعيد اختبارات الناشئين للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى سيراميكا، الصاعد حديثا للدورى الممتاز، موعد اختبارات الناشئين لجميع الأعمار السنية بالنادى استعدادا للموسم المقبل، والمقرر انطلاقه فى الربع الأخير من هذا العام.

وقرر النادي بدء الاختبارات من السبت المقبل الموافق 3 يوليو المقبل على ملاعب النادى فى العباسية للمواليد من 2001 وحتى 2013، وأوصى باتباع الإجراءات الاحترازية في فترات الاختبارات لجميع الناشئين.

واستقرالنادى على تشكيل قطاع الناشئين بالنادي، برئاسة العميد شامل دراز رئيس القطاع، استعدادا للموسم الكروى المقبل، وتم تكوين قطاعات للناشئين بالسنوات الفردية فقط، وهى مواليد 2001، 2003، 2005، 2007، 2009، 2011، 2013.

من جهته قررضياء السيد، المدير الفني لنادي سيراميكا، تصعيد 6 لاعبين من قطاع الناشئين فى إطار سياسة الدفع باللاعبين الواعدين منذ بداية الموسم الحالى، وجاء قرار المدير الفني لنادي سيراميكا بعدما حاز اللاعبون إعجابه خلال الفترة الماضية.

واللاعبون الستة الذين وقع عليهم الاختيار هم عمرو نعمان وسمير هشام وحازم خالد ومحمد ياسر ومحمد حسن ومروان محمد.

وقدم اللاعبون أداءً مميزًا خلال الموسم المنقضي مع باقي زملائهم، بشكل دفع ضياء السيد لتصعيدهم، مع التفكير فى تصعيد عدد آخر من مواليد 99 ، ومواليد 2001 ، ضمن مرحلة تجهيز صف ثان، قادر على استكمال مسيرة نادي سيراميكا ، بنفس الأداء والنتائج الجيدة، التي نالت احترام وتقدير الشارع الكروي في مصر، وتحديدًا منذ الصعود للدوري الممتاز .

ومن حانبه كشف العميد شامل دراز، رئيس القطاع عن التصور النهائي لتشكيل الأجهزة الفنية لجميع مراحل البراعم، والناشئين، والشباب، والبراعم، والذي اعتمدته الإدارة رسميا

وضم فريق ٢٠٠١ مدير فني ماهر شكري، مدرب عام أسامة عباس، مدرب عاطف يوسف، مدرب حراس المرمى محمد حنفي، إداري محمد حواش، علاج طبيعي عبد الستار يحيى، مساعد أحمد سعيد.

وفريق ٢٠٠٣ مدير فني أحمد السيد، مدرب عام مصطفى صابر، مدرب حسن محمد، مدرب حراس نبيل مختار، إداري سيد قطب، علاج طبيعي محمد السيد، مساعد أدهم ابو غنيمة.

وفريق ٢٠٠٥ مدير فني حسين كمال، مدرب عام إيهاب عبد العاطي، مدرب سامر محمد، مدرب حراس محمود علي، إداري عبد حليم حافظ، علاج طبيعي أسامة عبد العاطي، مساعد أحمد بحراوي.

وفريق ٢٠٠٧ مدير فني حسام غزال مدرب عمر شعبان، مدرب سامي عادل مدرب حراس المرمى ياسر عبد المجيد إداري محمد الديب، علاج طبيعي نادر إبراهيم، مساعد عمرو محروس.

وفريق ٢٠٠٩ مدير فني أحمد مختار، مدرب عام مصطفى مهنى، مدرب حراس المرمى محمد بديع، إداري إبراهيم نجدي، علاج طبيعي محمد حمزه، مساعد هيثم عطية.

وفريق ٢٠١١ مدير فني محمد إبراهيم، مدرب عام السيد حسن، مدرب حراس المرمى محمود عبدالله، إداري حمدي رمضان، علاج طبيعي مجدي عبد الحكيم، مساعد مصطفى حمدي.

وجاء تشكيل فريق ٢٠١٣ التجهيزي مدير فني محمد السيد، مدرب عام السيد حسن، مدرب حراس المرمى محمود عبدالله، إداري حمدي رمضان، علاج طبيعي مجدي عبد الحكيم، مساعد عمرو حسن، محمود حسن، إبراهيم محمود.