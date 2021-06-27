شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على يتقدم للبنك الأهلى أمام الطلائع من ركلة جزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد على، مهاجم فريق البنك الأهلى، هدف التقدم لفريقه فى مرمى طلائع الجيش بالدقيقة التاسعة فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

وضم تشكيل الطلائع كلا من: محمد بسام في حراسة المرمى، ومحمد ناصف، وأحمد علاء، وعلى الفيل، وحسن مجدى في الدفاع، وأحمد سمير، وكونيه، وإسلام محارب، ومهند لاشين، وإسلام جمال في خط الوسط، بينما يشارك عمرو جمال في الهجوم.

فيما ضم تشكيل البنك الأهلي : محمود الزنفلى في حراسة المرمى، ومحمد دبش، وعاصم صلاح وأسامة إبراهيم، وأمير مدحت في خط الوسط، وفادى فريد، وأحمد على في الهجوم، بينما محمود سيد، ومحمد فتحى، وأحمد ياسر بسيونى في خط الوسط.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 29.

بينما يحتل البنك الأهلى المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة بعدما خاض 24 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً ومازالت لديه مباراتين مؤجلتين.