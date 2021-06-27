شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. طرد لاعب السلة حال ارتكاب 5 أخطاء متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختلف قوانين كرة السلة عن غيرها من الألعاب الجماعية الأخرى، من حيث القوانين التى تحكم اللعبة، ويطبقها اللاعبون داخل صالة المباراة.

ومن أبرز قوانين السلة هى طرد اللاعب من المباراة حالة تسجيل 5 أخطاء متتالية، ويخرج من المباراة ولا يكملها مع فريقه، وتتلخص هذه الأخطاء فى عرقلة لاعب من فريق آخر، أو دفع لاعب من الخلف، أو الاستعمال غير المشروع للأيدى.

ومن قوانين السلة أيضا أنه لا يجوز للفريق الذى يحوز الكرة أن يحتفظ بها أكثر من 10 ثوانٍ فى المنطقة الخلفية له، وفيما يخص أخطاء الفرق، فحال ارتكابها فى الأوقات الإضافية فلا تعتبر أخطاء مستقلة، بل جزء من الفترة الرابعة.

مباراة كرة السلة مقسمة إلى شوطين، كل شوط مقسم إلى فترتين، مدة كل منهما 10 دقائق، ويتخللها أوقات مستقطعة، لا تزيد مدتها عن دقيقة واحدة، حتى يقوم المدير الفنى بمناقشة الخطة أو تعديلها مع اللاعبين، ومن أهم قوانين اللعبة أن الفريق الفائز يحصل على نقطتين بينما يحصل الخاسر على نقطة واحدة.