شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يتفوق على كايزر تشيفز قبل نهائى أفريقيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى يوم 17 يوليو المقبل فى نهائي دورى أبطال أفريقيا، والتى تجمعهما على ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

وتٌعد مباراة الأهلى وكايزر تشيفز المواجهة الـ 17 التي تجمع بيتسو موسيمانى المدير الفنى مع الفريق الجنوب أفريقى فى جميع البطولات التي شارك بها منذ عام 2013 وحتى الآن، ومنذ تولى المهمة لفريق صن داونز الحنوب أفريقى، الذى كان يتولى مهمة تدريبه قبل قيادة الأهلى.

موسيمانى واجه كايزر تشيفز فى 16 مباراة قبل نهائي أفريقيا، حقق الفوز فى 6 مواجهات، وتعادل فى 5 منها، وتلقى هزيمة فى مثلها، وسجل لاعبو صن داونز 16 هدفا فى مرمى كايزر تشيفز، بينما تلقت شباك الفريق تحت قيادته 14 هدفا.

أكبر نتيجة حققها موسيمانى أمام كايزر تشيفز كانت الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتم تحقيق هذه النتيجة فى مواجهتين، الأولى فى أبريل 2016 بالجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الجنوب أفريقي، والثانية كانت فى نهائي كأس جنوب أفريقيا وأقيمت 16 ديسمبر 2015.