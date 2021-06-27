شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفى الجيم يكشف كواليس استعدادات فراعنة اليد للأولمبياد بمعسكر إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو منتخب كرة اليد على التقاط سيلفى داخل الجيم على هامش معسكر إسبانيا المقام حاليا، والذى يتخلله إقامة مباراتين وديتين مع كرواتيا وصاحب الأرض "إسبانيا" غدا وبعد غد، فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

وسافر منتخب اليد إلى معسكر إسبانيا أمس، السبت، وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان

الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.



منتخب اليد



أحمد هشام دودو



بكار والمصرى

ومن المقرر أن يخوض المنتخب معسكرين آخرين فى فرنسا وألمانيا يختار بعدهما المدير الفني القائمة النهائية التي ستشارك فى الأولمبياد، والتى ستضم 14 لاعبا إضافة إلى لاعب احتياطي سيسافر مع البعثة، وسيبقى خمسة لاعبين فى مصر جاهزين للسفر فى حال حدود أى أمر طارئ.

وخاض منتخب مصر معسكر فى الغردقة و أخر فى المركز الأوليمبى فى إطار الاستعداد للدورة الأولمبية.