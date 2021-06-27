شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يمنحون سموحة لقب صانع نجومية معاري الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سموحة من أكثر الأندية التى تعيد توهج اللاعبين المعارين ، خاصة من الأهلى والزمالك، ما يفتح الباب أمام بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على الفرصة فى القطبين للانتقال إلى النادى السكندرى. وفى المقابل، يستفيد نادي سموحة من قدرات لاعبى الأهلى في احتلال مراكز مقدمة بجدول الدوري، ما يفتح دائما اتصالات مع مسئولي القطبين عقب نهاية كل موسم لمعرفة اللاعبين الراحلين من القلعة الحمراء لضمهم على سبيل الإعارة.

وهناك 4 لاعبين أكدوا أن نادي سموحة بوابة عودة المعارين للقطبين نستعرضهم فى التقرير التالى..

ناصر ماهر

قدم ناصر ماهر لاعب الأهلى الحالي موسما مميزا بالنادي السكندري الموسم الماضى، بعدما لعب مع سموحة 29 مباراة نجح خلالها فى تسجل 7 أهداف وصنع 12 هدفا لزملائه ما جعله أحد أفضل اللاعبين ليقرر الأهلى استعادته من جديد هذا الموسم.

أحمد أبو الفتوح

ظهر أحمد أبو الفتوح، لاعب الزمالك الحالي، بشكل مميز مع نادي سموحة الموسم الماضى، ما جعله أحد عناصر المنتخب الأولمبى الفائز ببطولة أفريقيا التى أقيمت فى مصر، وذلك بعدما خاض 27 مباراة مع سموحة صنع خلالها 3 أهداف.

أحمد عبد القادر

يعيش أحمد عبد القادر فترة من التألق مع الفريق السكندرى هذا الموسم، بعدما خطف الأضواء بمستواه المميز الأمر الذى جعل الأهلى يقرر إعادته الموسم المقبل، بعدما خاض 19 مباراة مع سموحة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3 أخرى.

مصطفى فتحى

استعاد مصطفى فتحى، لاعب الزمالك الحالي المعار إلى سموحة، جزءا كبيرا من مستواه الكبير مع الفريق السكندرى، بعدما خاض 19 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 أخرى هذا الموسم ما جعله أول اللاعبين العائدين إلى القلعة البيضاء.