شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتصدر قائمة المرشحين محليا لتدعيم هجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح حسام حسن، مهاجم سموحة، المعار لأهلى طرابلس الليبى، المرشح الأول لتدعيم مركز رأس الحربة فى نادى الزمالك، وذلك من بين المرشحين المحليين، حيث ستقوم إدارة الزمالك بدعم خط هجوم الفريق بثنائى أحدهما محلى وآخر أجنبى وذلك لتعزيز القوام الأساسى للفريق فى الموسم الجديد، حيث يرغب مسئولى الأبيض فى تعزيز خط الهجوم بالموسم المقبل، بضم مهاجم يعوض رحيل مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لجالطة سراى التركى، الذى تمت إعارته فى شهر يناير الماضى، لمدة موسمًا ونصف، وقامت إدارة الزمالك وقتها بضم الثنائى التونسى سيف الجزيرى ومروان حمدى لدعم خط الهجوم، إلا أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، طلب وضع مركز رأس الحربة ضمن الأولويات للتدعيم فى الموسم الجديد وتبحث إدارة الزمالك فى الوقت الحالى، التحرك لحسم صفقة المهاجم الجديد خلال الفترة المقبلة.

وتلقى مسئولو الزمالك عرضًا من أحد الوسطاء بالتدخل للتفاوض مع سموحة من أجل الحصول على موافقة الأخير بانتقال مهاجمه حسام حسن إلى الزمالك، فى صفقة بيع نهائى، على أن تضمن الصفقة انتقال مصطفى فتحى، جناح الزمالك المعار إلى سموحة لنهاية الموسم الحالي، إلى النادى السكندرى بشكل نهائى، مع دفع مقابل مالى للنادى السكندرى، وهو ما سيتم عرضه على الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لحسم مدى إمكانية إتمامه من عدمه، خاصة فى ظل تصدر حسام حسن لقائمة المهاجمين المحليين المرشحين لتعزيز خط هجوم الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

وكان مصدر مسئول بنادى الزمالك قد كشف أن إدارة النادى حصلت على موافقة الكونغولى بن مالانجو، مهاجم الرجاء المغربى، على ارتداء القميص الأبيض فى الموسم الجديد بالانتقال إلى قلعة ميت عقبة مع إجراء مفاوضات حالية مع إدارة الرجاء حول الصفقة لحسمها من عدمه، وذلك بعدما ارتفعت أسهم الكونغولى بن مالانجو فى الانضمام إلى الزمالك، ليحصل الأبيض على موافقة اللاعب للانضمام إلى صفوف الفريق مع نهاية موسمه مع الفريق المغربى، حيث سيقوم الجانبين خلال الفترة المقبلة فى وضع الرتوش الأخيرة حول الصفقة.

فيما يواصل الزمالك استعداداته فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام مصر المقاصة، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى السابعة من مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض لتحقيق الفوز فى المباراة المقبلة واقتناص الثلاثة نقاط أمام مصر المقاصة، لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية التى يتصدر جدول ترتيبها برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 47 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا.