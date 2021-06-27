شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحفز بيراميدز قبل نصف نهائي الكونفدرالية: خطوة واحدة للنهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة أخرى مهمة على الصعيد الافريقي يخوضها فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز في لقاء غاية الصعوبة أمام نظيره الرجاء المغربى في الساعة التاسعة مساء اليوم، الأحد، على ملعب محمد الخامس بكازبلانكا في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر الحساب الرسمي لمسابقات الأندية الإفريقية التابع للاتحاد الافريقي "كاف"، على "تويتر"، رسالة تحفيزية لتشجيع فريقي بيراميدز والرجاء المغربي على أداء مباراة قوية قائلا: " خطوة واحدة للنهائي".



حساب كاف على تويتر

ويبحث بيراميدز عن حصد بطاقة التأهل بعدما انتهى لقاء الذهاب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويعتمد الفريق السماوى على كون مباراة الأياب لن تكون بحضور جماهيرى مما سيقلل من الضغط النفسى الذى سيعتمد عليه صاحب الأرض – الرجاء- ويسعى لتحقيق الفوز والوصول لنهائى البطولة لمواجهة الفائز من شبيبة القبائل الجزائرى وكوتون سبورت الكاميرونى.

من جانبه تحدث الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز مع اللاعبين حول ضرورة العمل على تسجيل الهدف الذهبى وهو الهدف الذى سيكون السبب في حصد بيراميدز لبطاقة التأهل، حيث طالب اللاعبين بضرورة التأمين الدفاعي المحكم وعدم منح مساحات للاعبى الرجاء الذين يمتازون بالسرعات والمهارة العالية، مع العمل على "خطف" هدف حينما يكون الفريق المغربي في حالة هجوم ودفاعه في حالة تقدم، مؤكدًا إن تلك المباراة ستكون تكتيكية من الدرجة الأولى وسيعمل كل فريق على تحقيق الفوز للوصول للهدف المطلوب.

أروابارينا ضم 22 لاعبًا في قائمة بيراميدز برحلة المغرب، وهم حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر، خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.