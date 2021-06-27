الامارات | إصابة نجم كرواتيا بكورونا قبل مواجهة إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجم كرواتيا بكورونا قبل مواجهة إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم عن إصابة إيفان بيريسيتش جناح المنتخب الأول بفيروس كورونا المستجد.

وسجل بيريسيتش لاعب إنتر ميلان الإيطالي هدفا خلال الفوز على اسكتلندا 3-1 يوم الثلاثاء الماضي ليساهم في تأهل فريقه إلى دور الـ16 لبطولة أمم اوروبا باحتلاله وصافة المجموعة الرابعة خلف إنجلترا المتصدرة.

وسيقضي بيريسيتش (32 عاماً) 10 أيام في العزل الذاتي وبالتالي لن يشارك في مواجهة اليوم أمام إسبانيا في اشبيلية بدور الـ16.



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