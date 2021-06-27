شكرا لقرائتكم خبر عن الكروكيه يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الشمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف فريق الكروكيه بنادي الزمالك، تدريباته على ملاعب مركز شباب الجزيرة، استعدادا لمواجهة الشمس في الجولة الثانية للدورة السداسية المجمعة والمقرر لها يوم 2 يوليو المقبل.

ويركز أحمد ميهوب المدير الفني للفريق على معالجه أخطاء اللاعبين، بجانب زيادة الجانب البدني، استعدادا للقاء القادم.

يذكر أن الفريق تأهل للدورة السداسية المجمعة بعد تصدره لجدول بطولة الدوري.

وفاز الزمالك على المعادي في الجولة الأولى بخماسية نظيفة.