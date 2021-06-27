شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه الأخير في السادسة مساء استعدادا لمواجهة مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي خلال معسكره المغلق بالعين السخنة في السادسة مساء اليوم استعدادا لخوض مباراة المقاصة المقرر لها غدا الإثنين في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الجيش بالسويس.

وكان الجهاز الفني للفريق أعلن عن قائمة اللقاء والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي وأحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبدالعزيز وأحمد سيد “زيزو” ومحمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 58 نقطة، بينما يقع مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة.