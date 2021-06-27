شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل فندق الإقامة في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة بالعين السخنة للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المقاصة المقرر في السابعة مساء غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز، والمقرر إقامته على ستاد الجيش بالسويس.

وأعلن الجهاز الفني للفريق قائمة لقاء مصر المقاصة التي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي وأحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبدالعزيز وأحمد سيد زيزو ومحمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 58 نقطة، بينما يقع مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة