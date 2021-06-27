شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق المسافرة إلى العين السخنة استعدادا لمواجهة فريق مصر المقاصة غدا في الدوري العام بملعب الجيش بالسويس في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

ضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود الونش ومحمد عبدالشافي وأحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبدالعزيز وأحمد سيد زيزو ومحمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.