شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020 .. ديباي يقود تشكيل هولندا ضد التشيك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فراند دي بور المدير الفني لمنتخب هولندا التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة التشيك بعد قليل، في إطار مباريات دور الـ16 من منافسات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارتن ستيكيلينبرج.

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - ستيفان دي فري - دالي بليند.

خط وسط الملعب: دينزل دومفريس - باتريك فان آنهولت - فرينكي دي يونج - مارتن دي رون - جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: ممفيس ديباي - دونيل مالين.

فيما سيكون التشكيل الأاسي لمنتخب التشيك كالتالي:

حراسة المرمى: توماس فاكليك.

خط الدفاع: بافل كادرابك - توماس كالاس- أوندريج سيلوستكا - فلاديمير كوفال.

خط سط الملعب: توماس سوسيك - توماس هولز - أنتونين باراك - بيتر سيفسك - لوكاس ماسوبوست.

خط الهجوم: باتريك شيك.

وتقام مباراة هولندا ضد التشيك على ملعب بوشكاش أرينا في مدينة بودابست المجرية وسيتقابل الفائز مع منتخب الدنمارك في ربع نهائي يورو 2020.