شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: نجم بيراميدز يستحق اللعب في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد رمضان السيد، نجم الأهلي الأسبق، بالمستوى الذي يُقدمه إبراهيم عادل، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مع فريقه هذا الموسم.

وقال رمضان السيد، في تصريحات تليفزيونية، :«إبراهيم عادل، لاعب رائع، وكنت أول من طلبت تواجده في الفريق الأول للمريخ خلال قيادتي للفريق منذ 3 مواسم وذلك بعد المستوى الذي ظهر عليه مع الفريق البورسعيدي في قطاع الناشئين»، مضيفًا :«توقعت أنه سكيون من أفضل اللاعبين في مصر».

وأضاف: «إبراهيم عادل يمتلك إمكانيات فنية ومهارية كبيرة تؤهله للعب في أكبر الأندية، فضلاً عن أنه لديه شخصية قوية وثقة كبيرة في نفسه، وحال انتقاله إلى الأهلي، أو الزمالك، سيكون إضافة قوية».

وتابع :«ما يميز إبراهيم عادل، أن مستواه الفني يتطور سريعًا، وهذا ما ظهر جليًا في مباريات بيراميدز الأخيرة».