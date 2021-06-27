شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يختار «أفشة» أفضل لاعب فى مباراة الأهلي والترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، كأفضل لاعب فى مباراة الأهلي والترجي التونسي، والتى أقيمت مساء أمس السبت، على أرض ملعب ستاد الأهلي وي السلام، ضمن مباريات دور الاياب للدور قبل النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى فاز بها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لاشيئ، ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي.

وصنع أفشة هدفين من الثلاثة التى سجلها الأهلى فى المباراة، ليتفوق فى تصويت الجماهير على صفحة «كاف» على زميليه أكرم توفيق ومحمد شريف.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى من حجز مقعده فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على الترجى التونسى فى نصف نهائى البطولة ذهابا وإيابا بأربعة أهداف نظيفة.