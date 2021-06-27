شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يحتفي بفوز «جودلفين» بلقب الـ «ديربي الإيرلندي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» يوثق لحظات فوز البطل «هريكين لين» لجودلفين بلقب الـ «ديربي الإيرلندي»، والذي أقيم السبت على مضمار «ذا كرا» في إيرلندا.

وكان «هريكين لين» لجودلفين قد حقق إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات الفريق الأزرق الملكي، باقتناصه لقب الـ «ديربي الإيرلندي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» برعاية «سوق دبي الحرة»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.33.85 دقيقة وبفارق رقبة «لون إيجل» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارتن ميد.