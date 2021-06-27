مصدر بالأهلي: لن نترك أي لاعب من الفريق قبل نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر بالنادي الأهلي، إنه لا مجال للتفريط في من عناصر الفريق قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وصعد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي ذهابا بهدف دون رد وفي العودة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد لمواجهة كايزر تشيفز من جنوب أفريقيا والذي صعد على حساب الوداد.

وسيقام نهائي دوري الأبطال يوم 17 يوليو المقبل في المغرب بعد قرار من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه من خلال تصريحات لمصراوي إن الجهاز الفني للأهلي متمسك بكل لاعبيه حتى موعد النهائي الكبير.

وأضاف:" هل من المنطقي أن يذهب لاعبو الفريق لينضموا إلي معسكر المنتخب الأوليمبي قبل نهائي دوري الأبطال بأسبوع ..في هذا التوقيت من المفترض أننا نحفظ الجميع خطة مواجهة كايزر تشيفز ."

وقال: "لم ولن نمانع في إنضمام كل لاعبي المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو عقب خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا ..هذه هي مهمتنا ودورنا دعم كافة المنتخبات".

وأكمل: "سيكون هناك جلسة مع جهاز المنتخب الأولمبي ومسؤولي اتحاد الكرة، نعرف أنه يهمه مصلحة الكرة المصرية بما فيهم الأهلي، سنصل إلى حل يرضي جميع الأطراف."

وواصل: " كلنا نعمل من أجل منتخبات بلادنا ولكن بما لا يضر مصلحة الطرفين ..تواجد لاعبينا أبناء المنتخب الأولمبي معنا في منافسات بهذا الشكل تجهزهم بشكل بدني وفني أفضل من المعسكرات بجانب أننا في حاجه لهم في مباراتي المقاصة يوم 11 يوليو ثم نهائي دوري الأبطال يوم 17 يوليو"

واختتم : "لم يصلنا أي شيء بخصوص تقديم موعد نهائي دوري الأبطال، نحن جاهزون لكل السيناريوهات، ولدينا استعداد للتنسيق مع شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي."