سيرينا وليامز تؤكد عدم مشاركتها في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أصبحت سيرينا وليامز آخر الأسماء الكبرى في رياضة التنس التي تعلن عدم سفرها لطوكيو للمشاركة في الأولمبياد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن وليامز /39 عاما/، التي فازت بأربع ميداليات ذهبية في الأولمبياد وكانت مشاركتها الأولى في أولمبياد سيدني 2000، قالت من قبل إنها مترددة للذهاب لأنها لن تكون قادرة على اصطحاب ابنتها أولمبيا، التي تبلغ ثلاثة أعوام معها.

وقالت وليامز في مؤتمرها الصحفي الخاص ببطولة ويمبلدون للتنس :" للحقيقة أنا لست متواجدة في القائمة الأولمبية- ليس هذا على حد علمي. إذا كان الامر كذلك، فلا ينبغي أن أكون فيها".

ورفضت شرح أسبابها، وأضافت :" هناك العديد من الأسباب التي جعلتني أتخذ القرار بشان الأولمبياد. لا أشعر أنني متحمسة للذهاب. ربما في يوم آخر، آسفة".

وانضمت وليامز إلى رافايل نادال ودومينيك ثيم في قرار عدم الذهاب لطوكيو، بينما لم يلتزم الثنائي روجيه فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بالمشاركة.