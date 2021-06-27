تدريبات منفردة لثنائي إنجلترا قبل ملاقاة ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

واصل الثنائي ماسون مونت وبين تشيلويل، المعزولين، تدريباتهم الفردية بعيدا عن المجموعة الرئيسية للمنتخب الإنجليزي قبل مواجهة المنتخب الألماني في دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

ويستعد المنتخب الإنجليزي، بقيادة المدير الفني جاريث ساوثجيت، للمواجهة المرتقبة بعد غد الثلاثاء في دور الستة عشر من البطولة أمام المنتخب الألماني، بقيادة يواخيم لوف، التي ستقام في حضور أكثر من 40 ألف مشجع بملعب ويمبلي.

ولا يوجد لدى المنتخب الإنجليزي أي إصابات جديدة قبل المباراة، ولكن يواصل مونت وتشيلويل التدريب بعيدا عن المجموعة الرئيسية، حيث تدرب الثنائي على ملعب مجاور لملعب السير بوبي تشارلتون الذي تدرب عليه الـ24 لاعبا الآخرين.

ودخل مونت وتشيلويل العزل لأنهما كانا على تواصل قريب من زميلهم بفريق تشيلسي بيلي جيلمور، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا عقب تعادل المنتخب الإنجليزي مع نظيره الاسكتلندي سلبيا.