دائي يشيد برونالدو ويشير إلى هدفين آخرين له مع المنتخب الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أشار نجم كرة القدم الإيراني السابق علي دائي إلى أنه سجل هدفين آخرين لمنتخب بلاده أكثر من الأهداف الـ109 المعروفة رسميا.

ولكنه أكد أن هذا لن يمنع البرتغالي كريستيانو رونالدو من تحسين الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية التي يسجلها أي لاعب مع منتخب بلاده.

وسجل رونالدو هدفين قاد بهما المنتخب البرتغالي حامل اللقب العالمي إلى التعادل 2 / 2 مع نظيره الفرنسي حامل اللقب العالمي في المباراة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020) .

وعادل رونالدو بالهدفين الرقم القياسي المسجل باسم دائي منذ سنوات طويلة ليتساوى اللاعبان في رصيد 109 أهداف دولية.

وقد ينجح رونالدو في الانفراد بالرقم القياسي إذا هز الشباك بأي هدف في مباراة فريقه المقررة اليوم الأحد أمام المنتخب البلجيكي في دور الستة عشر ليورو 2020 .

وصرح دائي إلى صحيفة "آس" الإسبانية الرياضية قائلا : "توقعت أن يكون كريستيانو رونالدو هو من سيحطم رقمي القياسي... سجلت 111 هدفا بالفعل ، ولكن هذا لم يعد مهما. بالطريقة التي يلعب بها كريستيانو ، أثق بأنه سيسجل المزيد من الأهداف".

وأوضح دائي : "عندما يصل لاعب مثله إلى رقمي القياسي ، يبدو هذا كرقم قياسي آخر لي. هذا يجعلني فخورا".

ووصف رونالدو اللاعب الإيراني السابق دائي بأنه مثل ونموذج يحتذى ، وذلك بعدما سجل رونالدو هدفيه في مرمى فرنسا ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في صدارة قائمة هدافي البطولة الحالية.

وكانت هذه المباراة هي المباراة رقم 178 لرونالدو مع منتخب بلاده فيما سجل دائي أهدافه الـ109 في 149 مباراة دولية مع المنتخب الإيراني.

وقال دائي : "شيئ رائع للغاية من رونالدو أن يشير إلي بهذا الشكل. أمتن له كثيرا".