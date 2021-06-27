الخليج 365 يكشف.. كيف رد معلول على هجوم جماهير الترجي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



قال مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن جماهير الترجي الرياضي التونسي، تجاوزت بالهتافات ضد علي معلول المدافع الأيسر للفريق، وأن اللاعب كان رده بأداءه داخل الملعب والهدف الذي أحرزه.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي التونسي "ذهاباً وإياباً" في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، 1-0، و3-0 على الترتيب، ليتأهل للمباراة النهائية لملاقاة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وصرح مصدر في الأهلي لمصراوي قائلاً "كان هناك ما يقرب من 20 يؤازرون الترجي من ملعب الأهلي WE السلام، قاموا بتوجيه هتافات ضد علي معلول".

وتابع "نفس الأمر تعرض له من مجموعة قليلة من جماهير الترجي في رادس".

واختتم "معلول لم يقم بأي رد فعل، هو لاعب ملتزم ومحترف وصاحب خلق، رده فقط كان من خلال أداءه القوي والمميز داخل الملعب، بعد ذلك بالهدف الذي أحرزه في مباراة الإياب".

وشهدت مباراة الذهاب أمام الترجي في ملعب رادس مشاركة علي معلول أساسياً للمرة الأولى بعد غياب طويل للإصابة، وسجل هدفاً من ركلة جزاء في مباراة الإياب.

معلول بعد الهدف احتفل بطريقة صامته قبل أن يقوم بعد ذلك بحركاته المفضلة عند احتفاله بالأهداف التي يسجلها.