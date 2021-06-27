موعد مباراة اسبانيا وكرواتيا في بطولة يورو 2020.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة اسبانيا وكرواتيا مع القنوات الناقلة والمعلق في بطولة يورو 2020، ضمن منافسات اليوم الثالث من دور ثمن النهائي.

تُقام مباراة اسبانيا وكرواتيا على ملعب باركن ستاديون بمدينة كوبنهاجن في الدنمارك، بحضور الجماهير، وكعادة بقية المباريات من المتوقع ندرة تواجد المشجعين الأصليين من جانب المنتخبين بسبب صعوبة التنقل لظروف انتشار فيرورس كورونا.

قطع منتخب اسبانيا تذكرة عبوره إلى دور ثمن النهائي من المجموعة الخامسة وبرصيد 5 نقاط، بينما تأهل منتخب كرواتيا لدور 16 من المركز الثاني ايضًا بالمجموعة الرابعة بعدما جمع 4 نقاط.

ويحين موعد مباراة اسبانيا وكرواتيا، يوم الاثنين 28 يونيو 2021 وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة اسبانيا وكرواتيا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي القطري “يوسف سيف”، كما ينقل بشكل مجاني على قناة ZDF HD الألمانية.

حكم مباراة اسبانيا وكرواتيا

يُدير مباراة اسبانيا وكرواتيا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، الحكم التركي “كونيت شاكير”، الذي بدأ التحكيم في الدوري التركي عام 2001، وحصل على الشارة الدولية في عام 2006.

أدار الحكم البالغ من العمر 44 عامًا مباراتين في بطولة يورو 2020، الأولى كانت بين البرتغال والمجر ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، وأشهر فيها 3 بطاقات صفراء، واحتسب ضربة جزاء واحدة.

والثانية كانت بين منتخب أوكرانيا والنمسا لحساب الجولة الثالثة في دور المجموعات، ولم يستخدم فيها البطاقة الصفراء أو الحمراء، كما لم يحتسب أي ضربة جزاء.

وسبق للحكم التركي إدارة 3 مباريات للمنتخب الإسباني، الأولى كانت في نصف نهائي يورو 2012، وانتصر فيها اللاروخا على البرتغال في ركلات الترجيح، والثانية في تصفيات يورو 2016 مع أوكرانيا وفازت اسبانيا بهدفٍ دون رد، أما الثالثة خسرها الإسبان أمام ايطاليا في دور 16 ببطولة يورو 2016.

في الجهة المقابلة، أدار شاكير مباراتين فقط لـ منتخب كرواتيا، الأولى كانت أمام صربيا بتصفيات كأس العالم 2014 وانتصر الكروات بهدفٍ دون رد، كما فازوا في الثانية أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2018.

تاريخ مواجهات اسبانيا وكرواتيا

تواجه منتخب اسبانيا وكرواتيا في 7 مباريات فقط، على الرغم من عراقة تاريخ المنتخبين حيث تأسس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم في عام 1912، بينما ظهر الاتحاد الاسباني إلى حيز الوجود في عام 1904.

ولعب منتخب اسبانيا أول مباراة أمام كرواتيا في عام 1999، وكانت ودية، انتصر فيها الماتادور على الناريون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وبعدها بعام واحد فقط (2000) تقابل المنتخبين في مباراة ودية أيضًا وانتهت بالتعادل السلبي (0-0).

وبعد 6 سنوات (2006)، اجتمعت اسبانيا وكرواتيا للمرة الثالثة في مباراة ودية، وانتهت بفوز اللاروخا بهدفين مقابل هدف واحد.

وشهدت بطولة يورو 2012، أول مباراة رسمية بين منتخب اسبانيا وكرواتيا وكانت في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وتمكن اللاروخا من تحقيق الانتصار بهدفٍ دون رد سجله خيسوس نافاس.

وتجدد اللقاء بين اسبانيا وكرواتيا في بطولة يورو 2016، حيث تواجها في الجولة الثالثة أيضًا من دور المجموعات، ونجح الناريون في تحقيق أول فوز لهم على الإسبان بهدفين مقابل هدف واحد.

وجمعت بطولة دوري الأمم الأوروبية 2018 المنتخبين في آخر المواجهات المباشرة بينهما، حيث تقابلا مرتين بدور المجموعات، ففي مباراة الذهاب بكرواتيا انتصرت اسبانيا بسداسية نظيفة، وفي الإياب ثأر الكروات بتحقيق الفوز بنتيجة (3-2).