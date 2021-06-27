بعد تلميحه بالرحيل عن الترجي.. بيراميدز يُغري الشعباني للتعاقد معه

اقترب المدير الفني للترجي الرياضي التونسي معين الشعباني، من الرحيل عن غول أفريقيا بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا أمام الاهلي، أمس السبت، وتولى مهمة تدريب نادي مصري.

وودع الترجي دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي، بعد الخسارة أمام الأهلي بهدف نظيف في لقاء الذهاب وبثلاثية نظيفة في الإياب، ليتأهل الأحمر للنهائي بعد الفوز برباعية بمجموع المباراتين.

وأشارت تقارير تونسية إلى أن الشعباني ألمح إلى إمكانية عدم استمراره مع غول أفريقيا عقب الخسارة من الأهلي، قائلًا:” أعطيت أقصى ما يمكن للترجي.. لن أبقى مدى الحياة في الترجي هذه سنة الحياة، لكن أبقى دائمًا ابن الترجي”.

ومن المنتظر أن ينتقل الشعباني لتدريب نادي بيراميدز الذي تقدّم بعرض رسمي مغري من أجل التعاقد معه، في ظل رغبتة الإدارة بالإطاحة بالمدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا؛ بسبب سوء النتائج في بطولة الدوري، وفقا لما ورد بموقع تونس الرقمية.

وحصد الشعباني صاحب الـ39 عامًا 7 ألقاب في فترة زمنية قصيرة مع الترجي، وتحديدًا منذ تعيينه مدربًا أولًا للفريق في شهر أكتوبر من عام 2018، وفاز بدوري أبطال أفريقيا على الأهلي (4-3) بمجموع المباراتين، ليصبح أصغر مدرب يفوز بالبطولة.

كما نجح الشعباني في التتويج ببطولة الدوري التونسي بـ60 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه، لكنه خرج مبكرًا من كأس تونس من دور الـ32 أمام النجم الساحلي بعد الخسارة بهدف دون رد، بالإضافة إلى الخروج من دوري الأبطال.