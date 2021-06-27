مشاهدة مباراة شبيبة القبائل والقطن في بث مباشر بكأس الكونفدرالية.. اياب نصف النهائي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة شبيبة القبائل الجزائري والقطن الكاميروني في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن مباريات اليوم 27-6-2021.

تُقام مباراة شبيبة القبائل والقطن على ملعب 1 نوفمبر 1954، بمدينة تيزي وزو في الجزائر، بعدما رفضت السلطات الجزائرية طلب الكناري بنقلها على استاد 5 يوليو الأولمبي، مع السماح بحضور عدد محدود من الجماهير.

وفاز شبيبة القبائل على القطن بنتيجة (2-1) في مباراة الذهاب، التي أقيمت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي الأحد الماضي.

ويدخل شبيبة القبائل مباراة اليوم بصفوف مكتملة، وسيسعى إلى تكرار تفوقه على القطن الكاميروني من أجل التأهل إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها في دولة بنين يوم 10 يوليو المقبل.

وتنطلق صافرة بداية مباراة شبيبة القبائل والقطن من الحكم التونسي “صادق السالمي”، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت الجزائر، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وتبدء في نفس التوقيت المباراة الثانية بنصف نهائي الكونفدرالية بين الرجاء المغربي وبيراميدز المصري، والتي يصعب التكهن بنتيجتها خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي (0-0).

وينقل بث مباشر مباراة شبيبة القبائل والقطن اليوم في إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021، على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “عادل خلو”.