مشاهدة مباراة هولندا والتشيك في بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة هولندا والتشيك في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الاحد 27-6-2021.

تُقام مباراة هولندا والتشيك على ملعب بوشكاش أرينا بمدينة بودابست في المجر، بحضور الجماهير، ونظرًا للعوامل الجغرافية فإنه من المتوقع حضور جماهيري مكثف من قبل الجيش الأحمر.

قطع منتخب هولندا تذكرة عبوره إلى دور ثمن النهائي من المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بينما تأهل منتخب التشيك لدور 16 كأفضل ثوالث بالمجموعة الرابعة بعدما جمع 4 نقاط.

وتنطلق صافرة بداية المباراة من الحكم الروسي “سيرجي كاراسيف”، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة هولندا والتشيك في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما ينقل بشكل مجاني على قناة TRT 1 التركية.

تاريخ مواجهات هولندا والتشيك

حفل تاريخ مواجهات هولندا والتشيك بـ10 مباريات جميعها رسمية، حيث لم يلتق المنتخبين في أي مناسبة ودية من قبل.

والبداية كانت بتعادل إيجابي (1-1) ضمن مباريات ذهاب دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 1996، وفي الإياب انتصر منتخب التشيك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وثأر منتخب هولندا لنفسه من التشيك في بطولة يورو 2000، حيث تمكن من تحقيق الفوز بهدفٍ دون رد سجله فرانك دي بور -المدرب الحالي للطواحين- في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وألتقى المنتخبين في مناسبتين بتصفيات يورو 2004، انتهت مباراة الذهاب بنتيجة (1-1)، بينما انتصر منتخب التشيك في الإياب بنتيجة (3-1).

وتقابلت هولندا والتشيك في دور المجموعات بنهائيات يورو 2004، وتمكن الجيش الأحمر من تحقيق الفوز بنتيجة (3-2) في أحد أمتع مباريات البطولة التي أقيمت في البرتغال.

وحققت هولندا انتصارين متتاليين أمام التشيك في تصفيات كأس العالم 2006 بنفس النتيجة (2-0)، قبل أن يرد المنتخب التشيكي بتحقيق انتصارين متتاليين أيضًا في تصفيات يورو 2016، ومنذ ذلك الوقت لم يتواجه المنتخبين.