صفقات النصر | موقف مُعارين العالمي للرائد والباطن والطائي

حسمت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، موقف معارين فريق الكرة سواء بالعودة أو استمرار الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي 2021، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وطالبت إدارة النصر من نادي الرائد دفع مبلغ مليوني ريال لتجديد إعارة المهاجم عبد الفتاح آدم لموسم آخر، وفي ضوء ذلك توقفت المفاوضات بين الطرفين، وفقًا لما ورد بصحيفة الاقتصادية.

وانضم آدم إلى الرائد الموسم الماضي على سبيل الإعارة بالاتفاق مع النصر، إلا أنها لم تكتمل بعد إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي في لقاء فريقه أمام العين في الجولة السادسة من كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

كما تمسكت إدارة النصر باللاعب منصور الشمري، رافضة العروض، التي قدمت له من قبل الطائي لمواصلة إعارته لموسم جديد، بجانب الباطن وأبها اللذين يرغبان في ضمه، في ظل معاناته في خانة الظهير الأيسر، بجانب سعيها لتسويق الكوري الجنوبي كيم جين سو بعد تعافيه من الإصابة عبر إعارته لمدة موسم واحد.

وتعرض كيم جين سو للإصابة في مباراة النصر أمام الرائد ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بوتر إخيليس، وعلى إثرها تبين غيابه عن العالمي إلى شهر أغسطس المقبل، على أقل تقدير.

ومن المُنتظر أن ينضم الشمري إلى معسكر النصر التحضيري للموسم الجديد، وسيخضع خلاله إلى التقييم الفني من قبل المدرب البرازيلي مانيو بينيز، وبدوره سيحدد مصيره، بعد ظهوره بمستوى لافت مع الطائي ولعب أساسيًا طوال الموسم، وقاده إلى التأهل إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كما أبدت إدارة نادي الباطن رغبتها في تجديد إعارة كل من نايف الماس، وصالح العباس، اللذين مثلا فريقه الموسم الماضي، بنظام الإعارة من النصر، ولم يحسم العالمي موقفهما.