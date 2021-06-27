الامارات | «ماكسفيلد» يحلق بشعار «غودولفين» بطلاً لسباق «ستيفن فوستر ستيكس»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكسفيلد» يحلق بشعار «غودولفين» بطلاً لسباق «ستيفن فوستر ستيكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع الجواد «ماكسفيلد» بشعار غودولفين وإشراف المدرب بريندان والش، انتصاراً باهراً في سباق «ستيفن فوستر ستيكس»، اليوم الأحد، على مضمار «شيرشل دوانز» الأميركي، وخصص للخيول المهجنة الأصيلة «غروب 2» لمسافة تسعة فيرلونغ (1800 متر).

كما شهدت سباقات مضمار «شرشيل دوانز»، حلول مهرة غودولفين «أنطوانيت» وصيفةً في سباق «فلور دو لي ستيكس» الذي خصص للمهرات والافراس «غروب 2» لمسافة 1800 متر.

وواجه «ماكسفيلد» تحدي تسعة من نخبة الجياد الأميركية، قبل أن ينجح الفارس خوسيه أورتيز، في تعويض انطلاقة نجم «غودولفين» المتأخرة من البوابة الثامنة، والبقاء ضمن المراكز الخمسة الأولى، والانتظار حتى المنعطف الأخير لمضمار «شيرشيل دوانز»، وإطلاق العنان له نحو تخطي منافسيه، والانقضاض على الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و48 ثانية و53 جزء من الثانية، بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن أقرب منافسيه الجواد «وارريورز تشارج» لـ «تين سترايك رايسنغ واسطبلات ماداكيت» بإشراف المدرب براد كوكس، والذي قاده الفارس فلورينت غيروكس للحلول بالمركز الثاني، في حل ثالثاً الجواد «سبارول» بشعار «مزارع كلايبارني» بإشراف المدرب توماس دروري وقيادة الفارس براين جوزيف.

وواصل «ماكسفيلد» البالغ من العمر أربعة سنوات، تأكيد حضوره القوي في السباقات الأميركية، بعد أن أهداه لقب «ستيفن فوستر ستيكس» الانتصار الثاني على التوالي في سباقات الفئة الثانية «جروب 2»، والسابع في مسيرته التي تقتصر على ثمانية مشاركات في عالم سباقات الخيل العالمي.

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