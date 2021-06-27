شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة عن كايزر تشيفز منافس الأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضرب فريق الكرة بالنادي الأهلي موعداً مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2020-2021، بعدما كرر انتصاره على الترجي في إياب نصف نهائي المسابقة.

وكان كايزر تشيفز قد فجر المفاجأة وأطاح بالوداد البيضاوي المغربي وبلغ النهائي الأفريقي للمرة الأولى على حسابه.

نستعرض من خلال التقرير التالي 12 معلومة عن كايزر تشيفز الجنوب أفريقي:

1- نادي كايزر تشيفز تأسس في السابع من يناير من عام 1970.

2 – يخوض كايزر تشيفز مبارياته على ملعب البنك الوطني بمدينة جوهانسبرج والذي يسع لأكثر من 94 ألف مشجع، وهو ثالث أكبر ملعب من حيث المقاعد في القارة.

3 – الزي البرتقالي المخطط باللون الأسود هو المميز والرئيسي لفريق كايزر تشيفز، بينما يأتي الزي الأزرق بالكامل بديلاً.

4 – يعتبر نادي كايزر تشيفز هو صاحب القاعدة الجماهيرية الأكبر في جنوب أفريقيا، ويمتلك جماهير من أكثر من دولة مجاورة، مثل ناميبيا وموزمبيق وزيمبابوي.

5 – يُلقب فريق كايزر تشيفز بـ«الرؤساء» كذلك بلقب آخر هو «بريق الأولاد».

6 – سُمي بهذا الاسم نسبة إلى اللاعب كايزر موتاونج، أحد أبرز مؤسسيه، واشتق النادي اسم «تشيفز» من نادي تشيفز أتالانتا الأمريكي الذي كان يلعب له كايزر موتاونج.

7 – حقق كايزر تشيفز الدوري الجنوب أفريقي الممتاز الذي تم اعتماده رسمياً من موسم 1996-1997، 4 مرات، آخرها موسم 2014-2015، والوصافة في 5 مواسم، و9 ألقاب قبل اعتماده، كما حقق كأس جنوب أفريقيا 13 مرة، وبنفس الرصيد حقق بطولة كأس جنوب أفريقيا «للثمانية الكبار».

8 – على المستوى القاري، حقق بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في عام 2001، وبلغ نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة الجارية.

9 – واجه الأهلي مرة وحيدة في عام 2002 بملعب القاهرة، وخسر أمامه بنتيجة 4/1 في مباراة شهدت تسجيل عصام الحضري حارس الأهلي وقتها هدفاً تاريخياً، وذلك على لقب السوبر الأفريقي.

10 – احتل كايزر تشيفز المركز الثامن في آخر نسخة للدوري الجنوب أفريقي برصيد 36 نقطة من 8 انتصارات و12 تعادلًا ونال 10 هزائم.

11 – دكتور كومالو هو واحد من أشهر من ارتدى قميص كايزر تشيفز من بين نجوم منتخب «الأولاد» بالإضافة إلى جون موشوي وشون بارتليت.

12 – مع نهاية الألفية الماضية، تأسست فرقة غنائية تحمل اسم «كايزر تشيفز» في إنجلترا، احتفاءً بلوكاس راديبي نجم الفريق السابق وما قدمه من مستوى مع فريق ليدز يونايتد الانجليزي.