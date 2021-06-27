شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تواجه البرتغال في قمة مبكرة بكأس أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يودّع أحد المرشحين لإحراز اللقب، نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم، عندما تلتقي بلجيكا المصنفة أولى عالمياً مع البرتغال حاملة لقب النسخة الأخيرة عام 2016، الأحد في إشبيلية ضمن الدور ثمن النهائي.

ويلاقي الفائز من هذه المواجهة المتأهل من مباراة إيطاليا والنمسا المقررة السبت في لندن.

وتتركز الأنظار على نجم البرتغال كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، وأفضل هداف في تاريخ النهائيات (14 هدفاً)، ويقف ال«دون» على بعد هدف واحد من الانفراد بالرقم القياسي العالمي لعدد الأهداف الدولية، بعد معادلته في المباراة الأخيرة رقم الإيراني علي دائي (109 أهداف). كما سجل مهاجم يوفنتوس الإيطالي خمسة أهداف في النهائيات الحالية، لينفرد بصدارة الهدافين.

وبعد خسارة موجعة أمام ألمانيا 2-4، عوّضت البرتغال بتعادل جيد مع فرنسا بطلة العالم 2-2، عبّد طريق تأهلها إلى ثمن النهائي كأحد أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث؛ وذلك بفضل الفوز الافتتاحي على المجر بثلاثية.

تشكيلة تعج بالنجوم

وإلى المخضرم رونالدو البالغ 36 عاماً، يعول «سيليساو» على تشكيلة تعج بالنجوم؛ لكن المدرب فرناندو سانتوس غامر في المباراة الأخيرة؛ حيث دفع بالنشيط ريناتو سانشيس والمخضرم جواو موتينيو في خط الوسط، على حساب وليام كارفاليو وبرونو فرنانديش.

أما بلجيكا فقد حققت ثلاثة انتصارات في الدور الأول للمرة الأولى في مشاركاتها الست في البطولة القارية والتي كانت أفضلها عام 1980 عندما حلت وصيفة لألمانيا الغربية.

يعوّل الجيل الذهبي لمنتخب بلجيكا، ثالثة مونديال 2018، على الهداف روميلو لوكاكو وقائد الأوركسترا إدين هازار العائد إلى مستوياته الجيدة.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس بهازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني على الجناح الأيسر أمام شقيقه تورغان، فيما يبرز أيضاً مع المنتخب البلجيكي لاعب الوسط البارع كيفن دي بروين العائد أيضاً من الإصابة بوجهه.

ولم تحقق بلجيكا أي فوز على البرتغال منذ عام 1989.

عروض هولندية رائعة

وفي مباراة أخرى، سيتعين على منتخب هولندا وهو يواجه منتخب التشيك اليوم، حجز بطاقة ربع النهائي من خلال مواصلة العروض الرائعة وغزارة التسجيل، أمام منافس يعرف كيف يحصّن دفاعاته. وحققت هولندا العلامة الكاملة في الدور الأول بثلاثة انتصارات على أوكرانيا (3-2) والنمسا (2-صفر) ومقدونيا الشمالية (3-صفر).

كل تلك الانتصارات كانت في أمستردام، والآن على «الطواحين» استكمال المهمة وإيجاد مفتاح عبور المنتخب التشيكي الذي يمتلك في صفوفه مهاجماً من العيار الثقيل، وهو باتريك شيك الذي قد يرجّح كفّة منتخبه في أي لحظة.

ويعد المنتخب البرتقالي الأوفر حظاً لعبور ثمن النهائي، خصوصاً مع الجانب الثأري تجاه التشيكيين في المسابقة نفسها؛ إذ إنهم حرموا الهولنديين من التأهل إلى نسخة عام 2016 بالفوز ذهاباً وإياباً، وألحقوا بهم خسارة قاسية 3-2 خلال المواجهة المثيرة في نسخة 2004. وبالتاريخ، فإن المنتخبين تواجها 11 مرة، فازت التشيك خمس مرات وسجلت 16 هدفاً، في مقابل ثلاثة انتصارات لهولندا مع 14 هدفاً.

القطار السريع

ويعلم التشيكيون قوة هجوم هولندا، بالاعتماد على الثنائي ممفيس ديباي وقائد الفريق جورجينيو فينالدوم، وسجل الثنائي خمسة من الأهداف الثمانية (3 لفينالدوم وهدفان لديباي) للمنتخب البرتقالي منذ بداية البطولة.

ويملك المنتخب الهولندي أيضاً «القطار السريع» دنزل دمفريس، الذي سمّي تيمّناً بالممثل الأمريكي دنزل واشنطن، وبات أحد النجوم الذين ساهموا بعودة «الطواحين» إلى مستواهم الحالي.

على الجانب الآخر، يعوّل التشيكيون على باتريك شيك، الذي باتت صورته بعضلاته الفاتنة وأنفه الملطخ بالدماء بعدما سجل هدفه الثالث في البطولة من ركلة جزاء ضد كرواتيا، مصدر رعب للمنتخبات الأخرى، فهذا «المقاتل» كما يحب أن يوصف، فرض نفسه نجماً عندما سجل هدفاً مذهلاً من مسافة 50 متراً تقريباً في شباك اسكتلندا، في واحد من أجمل الأهداف في تاريخ البطولة.