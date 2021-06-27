شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت يتوج بطلاً للنسخة 40 من «خليجية السلة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

توج الكويت الكويتي بطلاً للنسخة 40 من بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة، بعد فوزه أمس السبت على النصر السعودي بنتيجة 96-85، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين بصالة نادي شباب الأهلي في الممزر، وتأهل البطل والوصيف معاً إلى المرحلة الثانية من تصفيات بطولة الأندية الآسيوية.

جاءت نتائج أرباع المباراة النهائية بواقع 24-15 و23-21 و28-23 و21-26، وفي مباراة أخرى، فاز الأهلي البحريني على شباب الأهلي بنتيجة 103-98، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليحصد أهلي البحرين الميدالية البرونزية، فيما يخرج «الفرسان» خالي الوفاض ويثير الكثير من علامات الاستفهام.

شهد الختام وتوج الفائزين، اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبداللطيف الفردان رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة، واللواء محمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، ود. ماجد سلطان، المدير التنفيذي للقطاع مدير البطولة، وحضور حشد من الشخصيات الرياضية.