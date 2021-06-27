شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمى محمود تريزيجيه فى ضيافة برنامج البيت الكبير بقناة الأهلى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل النجم المصرى العالمى محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزى الحالى والأهلى السابق، ضيفا على برنامج البيت الكبير الذى يقدمه الإعلامى إسلام الشاطر على شاشة قناة الأهلى فى تمام الحادية عشرة مساء غد الاثنين.

وتعتبر حلقة الغد هى أول ظهور للنجم المصرى محمود تريزيجيه على أى وسيلة إعلامية مصرية، منذ احترافه فى أوروبا، ويتحدث تريزيجيه عن بداياته فى النادى الأهلى والمدربين الذين اكتشفوا موهبته ودورهم فى بناء شخصيته والبطولات التى حققها مع الفريق الأحمر ومشواره الاحترافى فى أوروبا بداية من اندرلخت البلجيكى مرورا بناديى رويال موسكرون البلجيكى وقاسم باشا التركى ووصولا إلى أستون فيلا الإنجليزى ونجاحاته الكبيرة فى الموسم الماضى قبل تعرضه لإصابة الرباط الصليبى وموعد عودته للملاعب بعد اجتياز شوط كبير من البرنامج التأهيلى بنجاح، بالإضافة إلى تألقه مع منتخب مصر خلال السنوات الماضية والتأهل لكأس العالم فى روسيا 2018 ونهائى أمم افريقيا بالجابون 2017 بعد غياب طويل.

ويتحدث تريزيجيه عن فريق الكرة بالنادى الأهلى الذى حقق إنجازا جديدا بالتأهل إلى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا أمام كايزرتشيفز الجنوب أفريقى، واقترب بقوة من معانقة الأميرة الافريقية السمراء للمرة العاشرة فى تاريخه، ونصائحه للاعبين قبل المباراة المرتقبة وتوقعاته للقاء الأهم للشياطين الحمر هذا الموسم.

وحقق النجم المصرى محمود تريزيجيه 8 بطولات بقميص النادى الأهلى ، وتوج ببطولة دورى أبطال أفريقيا مع النادى الأهلى فى عامى 2012 و2013 وبطولة الدورى المصرى مرة واحدة والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المصرى مرتين بجانب التتويج بالكونفدرالية موسم 2014 بجانب المشاركة مع المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية مرتين.