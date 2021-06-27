شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قطع ذهبية تُضاف لعقد الأهلي فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، بتشكيلته الحالية التى يقودها الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، أداءً رائعاً ويحقق نتائج مميزة، سواء على المستوى المحلى أو القارى، وآخرها نجاح الفريق فى الصعود للمباراة النهائية ببطولة دورى أبطال أفريقيا ليواجه كايزر تشيفز الجنوب أفريقى بعد تخطيه عقبة الترجى التونسي.

ورغم نجاح التشكيلة الحالية فى الحصول على كل البطولات المحلية والقارية، إلا أن الإدارة الحمراء ترغب فى زيادة دعم الفريق من خلال التعاقد مع صفقات جديدة أو إعادة بعض لاعبى الفريق المتألقين فى الإعارة، وناقشت لجنة التخطيط مع موسيمانى ملامح قائمة الفريق فى الموسم الجديد، ولكن لن يتم الإعلان عنها أو اتخاذ أى خطوات بشأنها حتى هذه اللحظة لفرض مزيد من التركيز داخل صفوف الفريق.

واستقر مسئولو الأهلى على رحيل 5 لاعبين على الأقل، من بينهم نجمان من العيار الثقيل لكى يتسنى للإدارة الحمراء ضم 5 لاعبين بدلاً منهم، أولهم كريم فؤاد مدافع النجوم المعار لإنبى والذى يعد أول صفقات الفريق الصيفية، كما سيتم التعاقد مع لاعب أو اثنين أجانب، على أن يتم استكمال قائمة الـ5 لاعبين الجدد المنضمين للقائمة فى الموسم الجديد من اللاعبين المعارين بعد الاستقرار على عودة الثنائى المدافع محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر لاعبى الفريق المعارين لسموحة وأحمد ريان مهاجم الفريق المعار لسيراميكا.

واستقر مسئولو الأهلى على تسويق والتر بواليا بعد عدم قدرته على حجز مكان له فى التشكيلة الحمراء، فى الوقت الذى سيتم التعاقد مع مهاجم أجنبى بدلاً منه، فى الوقت الذى سيتم التعاقد مع لاعب أجنبى آخر حال موافقة الإدارة الحمراء على عروض شراء النجم المالى أليو ديانج والذى تلقى عروض احتراف بالجملة خلال الأيام الماضية.