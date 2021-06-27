شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. رانيا خالد لاعبة الطائرة: هوايتى الطبخ ونجمى المفضل كريم فهمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أوالجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياته، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "رانيا خالد" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الزمالك والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما أنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
هوايتي المفضلة الطبخ.
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
البيتزا.
من نجمك المفضل؟
كريم فهمى.
من مطربك المفضل؟
تامر حسنى.
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟
دكتورة تحاليل مثل ما أنا حاليا.
لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
بتجاهل المعاكسات.
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
دنيا سمير غانم
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال
تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط ؟
لا مش شرط ولكن يقدر الرياضة.