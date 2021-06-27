شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. رانيا خالد لاعبة الطائرة: هوايتى الطبخ ونجمى المفضل كريم فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أوالجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياته، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "رانيا خالد" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الزمالك والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما أنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

هوايتي المفضلة الطبخ.

البيتزا.

كريم فهمى.

تامر حسنى.

دكتورة تحاليل مثل ما أنا حاليا.

بتجاهل المعاكسات.

دنيا سمير غانم

الكاجوال

لا مش شرط ولكن يقدر الرياضة.