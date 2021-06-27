شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة المستبعدين من الزمالك أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، قائمة الفريق المسافرة إلى العين السخنة استعدادا لمواجهة فريق مصر المقاصة غدا فى الدورى العام بملعب الجيش بالسويس فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة مصر المقاصة استبعاد أكثر من لاعب، على رأسهم محمد عواد حارس المرمى الذى تواجد فى قوائم المباريات الأخيرة. كما شهدت قائمة الزمالك استبعاد محمد عبد السلام وعبد الله جمعة وحازم إمام وحميد أحداد وأسامة فيصل.

وضمت قائمة الزمالك ضد المقاصة كلا من:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل

الدفاع : حمزة المثلوثى وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي.

الهجوم : سيف الدين الجزيرى ومروان حمدي.