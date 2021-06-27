شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفكر موسيماني فى تثبيت أكرم توفيق بالجبهة اليمني للأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال أكرم توفيق لاعب الأهلى إشادة الجميع فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص، بعدما تألق بشكل لافت الفترة الماضية، وتساءل الكثيرون عن مصير أكرم توفيق حول إمكانية عودة اللاعب لدكة الاحتياطى بعد تألقه بهذا الشكل.

ويُطالب الكثيرون باستمرار مشاركة أكرم توفيق أساسياً مع الأهلى الفترة المقبلة، بعدما أصبح من أهم مكاسب تأهل الأهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وتفوق اللاعب بشكل لافت فى مباراتى الذهاب والعودة أمام الترجى التونسي.

واستفاد أكرم توفيق كثيراً من غياب محمد هانى للإصابة وشارك بدلاً منه فى مباراة الترجى في رادس وساهم فى فوز الأهلى بهدف نظيف، وواصل أكرم توفيق تألقه فى مباراة العودة أمس وكان له دور فى فوز الأهلى بثلاثية نظيفة.

ورغم أن أكرم توفيق يُعد أحد نجوم المنتخب الأولمبى إلا أنه لم يُعبّر عن نفسه مع الأهلى بشكل قوى إلا فى مباراتى الترجى ونال إشادة الجميع.

على صعيد متصل، أعرب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على الترجى فى إياب الدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا والصعود لنهائى أفريقيا، مؤكدا أن فريقه لم يبدأ المباراة بشكل جيد بعكس الترجى لان لاعبيه كانوا متوترين، وكرة القدم لا تعترف بكيف تبدأ ولكن بأن تنجز فى اللعب.

وقال موسيمانى خلال المؤتمر الصحفى بعد المباراة، إن الكارت الأحمر المبكر سهل من المباراة على فريقه وهو مستحق والبداية تعطى انطباع خاطئ عن المباراة وكان الترجى يرغب فى الفوز خارج أرضه وتوقعت أن تكون المباراة مفتوحة، مشددا على أن الكرة ساعد فريقه وجعل فريقه يتسيد المباراة بخلاف فوزه فى رادس سهل من المهمة على لاعبيه، وكنا منفعلين من بعض القرارات التحكيمية فى مرة ركلة الجزاء وهدف الشحات ولكن الفار ساعدنا.

وأشار موسيمانى إلى أن الوضع تغير امتدادا بعد إحراز فريقه الهدف الثانى فى المباراة، مضيفا: أن فريقه أحبط محاولات الترجى فى العودة للمباراة أو تسجيل أهداف، مؤكدا أن شعور جيد أن يصل للنهائى مرة ثانية ولكن كان متوقعا ليس لأننا فريق كبير ولكن بأننا أدينا بروح عالية واستحقينا الصعود للنهائى وتخطينا فرق كبيرة.