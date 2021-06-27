شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات لجمهور الأهلى: مستنيكم فى المغرب للاحتفال بالعاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حسين الشحات نجم النادى الأهلى جمهور ناديه بالتأهل للمباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقى، وكتب الشحات عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله.. ليله كانت سعيدة ولكن مازلنا نعمل بقوة جميعا، خطوة تفصلنا ولكنها أهم خطوة لتحقيق حلم العاشره والاحتفال الحقيقى إن شاء الله .. ننتظركم فى المغرب جمهور الأهلى فى كل مكان".

وأصبح حسين الشحات تخصص تسجيل أهداف ممتعة فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما سجل هدفاً للمارد الأحمر فى شباك الترجى التونسى بعد مجموعة تمريرات سحرية من لاعبو الأهلى انتهت بوضع الشحات للكرة فى مرمى معز بن شريفية ليعلن وصول المارد الأحمر لنهائى دورى الأبطال الأفريقى بالفوز ذهاباً وإياباً برباعية دون رد.

وفى النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا وبعد فترة صيام طويلة عن التهديف سجل "حسين الشحات" الهدف الثانى للأهلى فى شباك الوداد المغربى بنصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى بطريقة "مارادونية" فى الدقيقة 26 بعد أن انفرد بالمرمى، وقام بمراوغة مدافع الوداد مرتين، واسقاطه أرضًا، قبل أن يسدد الكرة بكل سهولة فى مرمى الضيوف فى هدف وصف بأنه الأجمل على الإطلاق فى النسخة التى توج الأهلى بطلا لها بعد الفوز على الزمالك فى النهائى بهدفين مقابل هدف.

وشارك حسين الشحات فى 90 مباراة مع المارد الأحمر حتى الآن بجميع البطولات ونجح فى تسجيل 20 هدفاً وصنع 16 هدف أخر، وتوج مع الأهلى ببطولة الدورى الممتاز مرتين وكأس مصر مرة وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.