شكرا لقرائتكم خبر عن قيراط حظ.. رحلة كايزر تشيفز من خارج التوقعات للمنافسة على بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "قيراط حظ ولا فدان شطارة".. تنطبق تلك المقولة على حال فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، بعد تأهله إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بالتغلب على الوداد المغربى ذهاباً والتعادل السلبى إياباً فى نصف نهائى البطولة، ليضرب موعداً مع الأهلى فى المباراة النهائية باللقاء الذى تقرر إقامته يوم 17 يوليو المقبل بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.



حوريا وكايزر تشيفز

ولم يكن يتخيل متابعو البطولة أن يصل ممثل جنوب أفريقيا للأدوار النهائية، والمنافسة على اللقب ومواجهة فريق الأهلى حامل اللقب 9 مرات قبل هذه النسخة من البطولة.

ولكن كيف وصل كايزر تشيفز إلى نهائي دورى الأبطال، هذا ما تجيب عنه الأرقام فى السطور التالية..

فى الدور الأول من البطولة التقى كايزر تشيفز مع باميندا الكاميرونى، فاز بهدف نظيف، ثم تعادلا سلبيا فى لقاء العودة، وفى الدور الثانى من دورى الأبطال كانت المواجهة مع أول أغسطس الأنجولى، تعادلا سلبيا فى الذهاب، وتغلب كايزر بهدف نظيف فى مباراة العودة.

وزادت أحلام الفريق الجنوب أفريقى في الوصول إلى أدوار متقدمة فى البطولة الأفريقية، ففي دور المجموعات بدأت مواجهاته مع حوريا الغينى وتعادلا سلبيا، وفى الجولة الثانية من دور المجموعات التقى كايزر تشيفز مع الوداد المغربى فخسر برباعية نظيفة، ثم واجه بيترو أتليتكو الأنجولى وفاز بهدفين دون رد، ثم تعادل سلبيا مع الفريق الأنجولى بالجولة التالية.

واصل فريق كايزر تشيفز نتائجه الضعيفة فى دور المجموعات، حيث التقى مع الوداد المغربى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات، وفاز بهدف نظيف، ثم تعادل مع حوريا الغينى بهدفين لكل منهما.



الوداد وكايزر تشيفز

وتأهل فريق كايزر تشيفز إلى دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حل وصيفا فى المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة عن حوريا الغيني الذي تساوى فى عدد النقاط، وذلك بعد تعادل الفريقان ذهابا سلبيا فى جنوب أفريقيا.

ومع التأهل إلى الدور ربع النهائي زاد طموح الفريق الجنوب أفريقى، وراوده حلم الوصل إلى نصف النهائي رغم فوزه على سيمبا التنزانى برباعية ذهابا إلا أنه خسر إيابا بثلاثة أهداف.

وارتفع سقف طموحات كايزر تشيفز، حيث فاز على الوداد المغربى بهدف نظيف فى ذهاب نصف النهائى وتعادلا سلبيا فى العودة، ليفجر الفريق المفاجأة ويتأهل إلى نهائي البطولة ويضرب موعداً مع الأهلى في المباراة النهائية المقرر إقامتها 17 يوليو المقبل.